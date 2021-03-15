الأمير هاري يهاجم القصر الملكي: تخلوا عنا ماليا

أثار الحوار الذي أجرته الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، مع كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، جدلا كبيرا في الأوساط الملكية بسبب هجوم كل منهما على بعض أفراد القصر.





ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأمير هاري هاجم الأمير تشارلز والده بأنه تخلى عنه بمجرد علمه قراره التخلي عن المسئولية الملكية وترك القصر مع زوجته والذهاب إلى بلد آخر.





قال الأمير هاري، إن القصر البريطاني تخلى عنهم اقتصاديا ومنعوا المرتبات التي كانت تصرف له بمجرد خروجه من القصر وقراره بالتخلي عن المسؤولية الملكية وترك منصبه في الجيش البريطاني.





وأوضح هاري أن حاجته للمال هو وزوجته دفعته لإجراء عقد مع منصات إلكترونية يمكن من خلالها جني المال لتأمين أسرته، خاصة في جائحة كورونا التي تسببت في توقف معظم اقتصاديات العالم.





جدير بالذكر أن الأمير هاري قال خلال حديثه مع الإعلامية أوبرا وينفري، إن ما حصل عليه هو نصيبه من تركة والدته الأميرة دايانا ولم تكن له أي مصادر دخل أخرى.