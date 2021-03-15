البنك المركزي يوفر 1.2 مليار جنيه لحل أزمة مصانع السيراميك والبورسلين مع شركات الغاز.. تفاصيل





وقال " عامر" فى خطابه الصادر لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إن مبلغ 1.2 مليار جنيه مخصص ضمن اجراءات سداد مديونيات قطاع السيراميك والبورسلين بحيث يتم تحويل الدفعة مباشرة لشركات الغاز الطبيعي.

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وذكر " عامر" أن المبادرة تتم وفقا لمحددات منها،دم الشركة كافة الأوراق الدالة علي الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي و تحديد قيمة الدفعة المقدمة بعد استبعاد نصف قيمة فوائد غرامة التأخير المستحقة علي مديونية الغاز الطبيعي حتي نهاية عام 2019، و ضرورة التأكد من قدرة الشركة علي خدمة الدين بما في ذلك الاقساط ولفوائد خلال التدفقات النقدية المستقبلية، مشيرا إلي أن الاجراءات تمت بناء علي اجتماعات بين شعبة السيراميك والغاز الطبيعي مع وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء لجدولة المديونيات السابقة.



أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري قرارا بتخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي الموجهة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، بفائدة 8% لدعم قطاعي السيراميك والبورسلين من خلال جدولة وسداد مديونية القطاع المذكور و الخاصة بالغاز الطبيعي والطاقة.