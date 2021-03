أوسكار 2021.. القائمة النهائية لترشيحات الأكاديمية

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل.

أسندت الأكاديمية مهمة إعلان قوائم الترشيحات الـ 23، إلى الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها المغني نيك جوناس، في بث مباشر على الهواء، عبر منصات الأوسكار المختلفة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، والموقع الرسمي.

وجاءت قوائم الترشيحات لـ جوائز الأوسكار 2021 كالتالي:

أفضل فيلم

The father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

SOUND OF METAL

The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثلة

فيولا دايفيس

أندرا داي

فانيسا كيربي

فرانسيس مكدورماند

كاري موليجان

أفضل ممثل

ريز أحمد

تشادويك بوزمان

أنتوني هوبكينز

جاري أولدمان

ستيفن يون

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين

دانيال كالويا

ليسلي أودوم جونيور

بول راسي

لاكيث ستانفيلد

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سيفريد

يون يو جونج

أفضل إخراج

توماس فينتربرج

ديفيد فينشر

لي أيزاج تشونج

كلوي تشاو

إيميرالد فينيل

أفضل تصميم تصميم ملابس

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

أفضل موسيقى تصويرية

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

أفضل صوت

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

أفضل سيناريو معدل

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل فيلم رسوم متحركة

Onward

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

أفضل تصوير سينمائي

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

أفضل وثائقي

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

أفضل وثائقي قصير

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

أفضل مونتاج

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل فيلم دولي

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

أفضل أغنية أصلية

Fight For You- Judas and the Black Messiah

Hear My Voice- The Trial of the Chicago 7

Husavik- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Speak Now- One Night in Miami

lo Sì (Seen) - The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

أفضل تصميم إنتاج

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

أفضل مؤثرات بصرية

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet