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أخبار العالم

ناصر الهليل.. وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن عمر يناهز 118 عاما

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:27 م
ناصر الهليل.. وفاة
ناصر الهليل.. وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن 118 عاما
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قسم الخارجي
ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أقدم مؤذن في المملكة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، حيث توفي عن عمر يناهز 118 عاما، إثر صراع مع المرض.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل توفي إثر مرض ألم به وأبعده عن مسجده، بعد أن قضى 80 عاما مؤذنا  في جامع البطينة بالبديع بمحافظة الأفلاج.

ونقلت عن أحد أقارب ناصر الهليل قوله إنه توفي وهو " رافع السبابة يتشهد، بعد مرض غيّبه عن مسجده سنوات عدة".

وكان أقدم مؤذني المملكة الشيخ الهليل قدم استقالته قبل 4 سنوات، بسبب مرضه وكبر سنه، بعدما عمل مؤذنا في جامع البطينة بالبديع طوال 80 عاما، منها 42 عاما، كان فيها مسجلا رسميا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.

ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الشيخ ناصر الهليل، داعين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يرزقه الجنة.
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