التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب.
واستهل موسيماني مران الأهلي اليوم بمحاضرة مع لاعبي الفريق، شرح خلالها أهمية مباراة الغد وضرورة التركيز فيها بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا الثلاثاء، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز والعودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاث، لمواصلة مشوار الفريق، في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.
ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراة الغد، وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملًا، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم الاثنين، على أن يرتدي فريق فيتا كلوب صاحب الأرض زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق.