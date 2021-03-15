التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب.





واستهل موسيماني مران الأهلي اليوم بمحاضرة مع لاعبي الفريق، شرح خلالها أهمية مباراة الغد وضرورة التركيز فيها بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.





ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا الثلاثاء، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز والعودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاث، لمواصلة مشوار الفريق، في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.



