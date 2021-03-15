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أحمد موسى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه قرار يسعد الجميع

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وأضاف في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر تحرك مهم لكل للمصريين، وقرارات سعيدة للجميع والموظفين في الحكومة.

تابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هذه القرارات تشمل أكثر من 6 ملايين مواطن، لافتا إلى أن رفع الحد للأجور في بداية عهد السيسي من 1200ج إلى 2400 جنيه.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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