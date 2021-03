حقيقة مشاركة نيمار فى الموسم السادس من لعبة فورتنايت

ألمحت شركة Epic Games المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite إلى ظهور ومشاركة لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، كشخصية أساسية فى شخصيات الموسم السادس من اللعبة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنه من المقرر أن يظهر نيمار فى الموسم الجديد من فورتنايت، بعدما ظهر رقم قميص النجم الرياضي فى حملة تسويق الموسم الجديد للعبة والتى ظهرت على موقع تويتر، ثم أعاد نيمار تغريدها بعد نشرها.

وسيبدأ الموسم الجديد لفورتنايت بتحديثات كبيرة على battle royale من خلال إضافة العديد من الميزات وتغييرات كبيرة على الخريطة، كما شهدت الأسابيع الأخيرة ارتباط اللعبة مع ترويج فيلم Predator .

ووصفت شركة Epic Games أن إطلاق الموسم الجديد من فورتنايت والذى يظهر فيه نيمار - مروجا حتى الآن - بأنه القصة السينمائية الأكثر طموحًا حتى الآن، حيث من المقرر أن يصل الموسم القادم من فورتنايت عبر تحديث قابل للتنزيل غدا الثلاثاء ، 16 مارس .

ولم تؤكد Epic Games موعد انطلاق الموسم ، ولكن من المحتمل بشكل كبير أن تتم جدولة التحديثات غدا ، لذلك سيكون هناك عدد كبير من المستخدمين فى بعض الدول سيكونون قادرين على تحميل الموسم الجديد.

Fortnite's Brazil account changed their profile pic to a llama with Neymar's old haircut, this could mean nothing but i just thought i should point it out! pic.twitter.com/M5G66uAeoL