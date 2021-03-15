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برلمان

صور .. بدء احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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فريدة محمد
بدأت منذ قليل احتفالية تكريم المراة المصرية من قلب العاصمة الادارية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من نائبات مصر وبحضور تنسيقية شباب الأحزاب بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

وكان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب قد بدأ زيارة إلى العاصمة الإدراية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية للتأكيد علي تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت. 

ويضم الوفد عددا كبيرا من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والإنجازات علي ارض الواقع بسواعد المصريين ايذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.
صور .. بدء احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية
صور .. بدء احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية
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