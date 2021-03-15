قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، بمحاسبة كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وذلك وفق نتائج التحقيق في حادث انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بـ مستشفى السلط، والذي أودى بحياة 7 أشخاص.





وقال الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، إنه ليس "مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.





وشدد ملك الأردن على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.





وأكد العاهل الأردني أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص، رافضا ما يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة المجتمع.





وأوضح أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.



