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القومية للتأمينات الاجتماعية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على رفع المعاناة عن المصريين ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:59 م
جمال عوض رئيس الهيئة
جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
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محمود محسن
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تحديد الزيادة للمعاشات يتطلب أن تقل عن معدلات التضخم المتوقعة خلال العام.

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عام 2020 كانت معدلات التضخم وصلت إلى 5% ولكن زيادة المعاشات كانت جيدة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على رفع المعاناة عن المصريين.

وأشار إلى أن يكون هناك زيادة في الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالفرق بينهم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون زيادة معاشات 2021 بنحو 13%، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم.

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