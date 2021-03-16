ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاء عامر: شخصيتي في "لحم غزال" جديدة عليا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تعتبر نفسها ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " لحم غزال "، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

 

وأضافت "وفاء عامر" فى تصريحات خاصة انها أحبت شخصيتها داخل الأحداث بشكل كبير ، خاصة وان  الدور الذى تلعبه جديد عليها تماما.

 

وتابعت: وافقت على العمل؛ بعدما جمعتنى مكالمات ببطلة العمل، غادة عبد الرازق، ومخرج ومنتج ومؤلف العمل، فهم أصدقاء على المستوى الشخصى .

 

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم،  ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة

 

يذكر أن وفاء عامر شاركت  مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

هدف ملغي لـ محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

احذر.. خطوة كارثية ترتكبها الأمهات في ملابس الأطفال

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين

يا كوفيد.. شباب يعتدون على أم وأطفالها بطريقة وحشية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟