وفاء عامر: شخصيتي في "لحم غزال" جديدة عليا

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تعتبر نفسها ضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " لحم غزال "، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وأضافت "وفاء عامر" فى تصريحات خاصة انها أحبت شخصيتها داخل الأحداث بشكل كبير ، خاصة وان الدور الذى تلعبه جديد عليها تماما.

وتابعت: وافقت على العمل؛ بعدما جمعتنى مكالمات ببطلة العمل، غادة عبد الرازق، ومخرج ومنتج ومؤلف العمل، فهم أصدقاء على المستوى الشخصى .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ومي سليم، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة

يذكر أن وفاء عامر شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.