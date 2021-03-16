اتهمت بدعم الشيعة وعلاقة نسب جمعتها بالزعيم.. أبرز المحطات في حياة حنان شوقي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة حنان شوقى، اليوم، بعيد ميلادها الـ54، فهي من مواليد 1967، وقد بدأت حياتها الفنية عام 1980 وشاركت في بطولة عدة أفلام منها الإرهابي والرصيف ودماء على الأسفلت ويا تحب يا تقب وموعد مع الرئيس ، ليالي الحلمية ويوم وعسل ويوم بصل والبخيل وأنا .

لم تتزوج حنان شوقى إلا مرة واحدة فقط كانت متزوجة من هشام الشلقاني شقيق زوجة الفنان عادل إمام السيدة هالة الشلقاني، ولكنها انفصلت عنه دون إنجاب.

المعروف عن سيدة أمين وهو الاسم الحقيقى للفنانة حنان شوقي حبها وتعلقها الشديد بالصوفية، حيث انها درست فى المدارس الازهرية ، سجلت أغنيه بصوتها لـ " ال البيت " .

أثارت حنان شوقى ضجة كبيرة منذ عدة سنوات عندما ذهبت بصحبة الفنان أحمد ماهر إلى العراق، واتهمت بترويجها للمذهب الشيعي، ولكنها قالت إنها ذهبت لدعم حكومة العراق.