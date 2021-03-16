مجموعة الأهلي.. سيمبا التنزاني يستضيف المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا





ويسعى سيمبا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل وضع قدمًا في دور ربع النهائي، حيث يحتل الفريق صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين على فيتا كلوب والنادي الأهلي، والتعادل في الجولة الماضية مع المريخ في السودان.





أما المريخ، فهو في موقف لا يُحسد عليه، ولا يوجد بديل له سوى تحقيق الانتصار، فالفريق يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة فقط، وفقدان أي نقطة قادمة تعني بنسبة كبيرة توديعه البطولة.





وكانت مباراة الجولة الثالثة قد شهدت لغطًا كبيرًا، متمثل في مشاركة لاعبين بصفة غير قانونية مع المريخ بحسب ما ادعى فريق سيمبا، لكن الكاف قرر حسم الأمر، وأقر سلامة مشاركة الثنائي وعدم قبول شكوى الفريق التنزاني.

يستضيف نادي سيمبا التنزاني نظيره المريخ السوداني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.