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حوادث

ضبط سيدة نصبت على مواطنين فى الجيزة بزعم توظيف اموالهم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:09 م
ضبط سيدة نصبت على
ضبط سيدة نصبت على مواطنين فى الجيزة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 5 أشخاص بقيام (إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس عقب إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض إستثمارها فى مجال تجارة الحديد والملابس مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها إمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.. وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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