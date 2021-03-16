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الحوار الفلسطيني بـ القاهرة لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات القادمة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:46 م
الحوار الفلسطيني
الحوار الفلسطيني
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبرا عاجلا يفيد بأن الحوار الفلسطيني المزمع عقده بـ القاهرة يهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضحت أن قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية سوف يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.

وقد بدأت بالقاهرة اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.
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