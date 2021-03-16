الحوار الفلسطيني بـ القاهرة لإنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات القادمة

وأوضحت أن قادة وممثلى الفصائل الفلسطينية سوف يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.





وقد بدأت بالقاهرة اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .





والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.