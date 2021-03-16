منتخب الريشة الطائرة يصل إلى "برمنجهام" للمشاركة في بطولة إنجلترا الدولية

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، إلى مدينة برمنجهام للمشاركة في بطولة "انجلترا" الدولية، حيث إنها مدرجة ضمن البطولات الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة.





ومن المقرر، أن تقام البطولة خلال الفترة من 17 وحتى 21 مارس الجاري.





وتضم قائمة المنتخب كلًا من “أدهم حاتم الجمال، هادية حسني، ضحى هاني”. ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2020.





الجدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني الأول للريشة الطائرة قد تأهل لبطولة كأس العالم للفرق والمقرر إقامتها الصيف المقبل بالصين، بعد تصدره للتصنيف القاري في التصنيف العالمي لكل المسابقات “فردي رجال – فردي سيدات – زوجي رجال – زوجي سيدات – زوجي مختلط”.‎