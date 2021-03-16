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توك شو

الموجة الثالثة.. أحمد موسى يحذر من زيادة أعداد المصابين بكورونا في شهر رمضان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من الاستهتار بانتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك العديد من الحالات التي تعالج في المنازل؛ لافتا إلى أن الموجة الثالثة بدأت في العديد من الدول منها إيطاليا. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التجربة علمتنا أن زيادة الأعداد في أوروبا يزيد الإصابات في مصر؛ مرددا: «فاضل ايام على شهر رمضان المبارك ويجب الالتزام وعدم إقامة العزومات».

وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام في الفترة القادمة بارتداء الكمامة؛ منوها بأن الموجة الثالثة قد تبدأ في مصر في شهر رمضان القادم.

وتابع أحمد موسى «الحمد لله ربنا سترها مع البلد، ولازم نلتزم الفترة الجاية، علشان ميحصلش إغلاق زي إيطاليا». 

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