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توك شو

خبيرة طاقة روحانية تكشف عن الطريقة المثالية للتعامل بين الرجل والمرأة.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
ريهام ماهر
ريهام ماهر
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قسم التوك شو
قالت ريهام ماهر، خبيرة الطاقة الروحانية، إن هناك فرقًا بين اهتمام الرجل بالمرأة والتدخل في كل تفاصيل المرأة بشكل يضايقها، معقبة: "ممكن الراجل يتناقش في التفاصيل مع المرأة، لكن عليه أن يبحث عن الطريقة  المثالية لهذا الأمر".

وتابعت "ماهر"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرجل يحدث لديه تخبط ما بين أسلوب الإحسان وأسلوب الجلال، في نقاشه مع المرأة، معقبة: "الرجل دائمًا ما يتناقش مع المرأة بأسلوب الجلال، لأنه هو من ينفق، والبيت قائم بالكامل عليه، يتعامل بالسيطرة والقوة".

ولفتت إلى أن الرجل قد يتعامل بأسلوب الخشن، ولكن السيدات لا تستجبن لهذا الأسلوب، معقبة: "السيدات تستجبن للكلام الناعم والحلو".
 
وأشارت إلى أن المرأة المصرية عندما تتجوز تجد نفسها لديها العديد من الالتزامات سواء البيت أو الإنجاب أو الرضاعة، وبعدما تنتهي من هذه المسؤوليات تشعر فجأة بأنها تعيش بمفردها، معقبة: "بتحس فجأة أن الدنيا فضيت عليها، وفي هذه الحالة يجب أن تستغل وقتها في شيء يفيد المجتمع".
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