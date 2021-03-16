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فن

أحمد البدوي ينضم إلى أسرة عمل "نسل الأغراب"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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سعيد فراج

انضم الفنان الشاب أحمد البدوي إلى فريق عمل مسلسل نسل الاغراب مع النجوم أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر أن يعرض رمضان المقبل.

 

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حيث تدور أحداثه حول  صراع كبير بين "غفران الغريب"  ويجسده أميركرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.


وذلك في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.


مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج محمد سامي.


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