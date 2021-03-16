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أخبار العالم

حفتر يزور مصر لـ توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الشرق" السعودية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لها أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر  يتوجه بزيارة إلى العاصمة القاهرة.

وقالت المصادر، إن حفتر يبحث في القاهرة سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ومخرجات اللجنة العسكرية.

ويأتي ذلك بعدما تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها من إدارتين متحاربتين، حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

وقال رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة خلال مراسم مقتضبة "إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديمقراطية".

وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيرًا وستة وزراء دولة. ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء.  وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

وأصدرت وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وهو يغادر في سيارته الخاصة.
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