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الخارجية الأمريكية: مستعدون للقيام بدور إيجابي بمفاوضات سد النهضة بهذه الحالة.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:34 م
سد النهضة
سد النهضة
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داليا أحمد

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن النيل هام جدًا ليس فقط لمصر بل للسودان وإثيوبيا أيضًا، والولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك.


وأضاف "وربيرج"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانيات تقنية وقانونية ولكن حل أزمة سد النهضة لا بد أن يكون بين الدول الثلاث، ولا يمكن للولايات المتحدة التدخل دون دعوة من البلدان الثلاث.

وتابع، أن الولايات المتحدة تدين بشدة القتل والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية وكل انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيجراي، وتحث إثيوبيا على انسحاب جميع القوات تيجراي، وسوف تقدم مساعدة خاصة لهذه المنطقة بسبب ما تتعرض له، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية عليها مسئولية تجاه ما يحدث بهذه المنطقة.

 

وأوضح، أن هناك نزاعات على المناطق الحدودية وليس للولايات المتحدة التدخل بدون دعوة من الأطراف المعنية، وحال طلب البلدان من الولايات المتحدة التدخل كوسيطة، داعيًا السودان وإثيوبيا للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل لحل بعيدًا عن العنف.

 

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