تفاصيل مثيرة في قصة زواج مصرية من شاب هندى.. فيديو

قدم برنامج "حديث القاهرة"، من تقديم الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، قصة زواج مصرية من شاب هندي.





وكشفا للبرنامج عن تفاصيل ارتباطها و زواجهما، وتقديمهما لبرنامج عن الثقافة المصرية والهندية على الـ"يوتيوب".

وقالت ياسمين، زوجة أفضل محمد صاحب الجنسية الهندية، إنها قابلته خلال أخذها دورة لمدة شهر في الهندسة في مدينة حيدر أباد في الهند وتعارفا هناك، مؤكدة أن أسرتها لم توافق على الزواج إلا بعد قدوم أفضل إلى القاهرة والتعرف على أسرتها.

ونوهت إلى أنها تحاول تقديم الثقافة الهندية والمصرية على قناتهما باليوتيوب وهذا ما رفع المشاهدات وأدى إلى شهرتهما الواسعة في العالم العربي.

فيما قال أفضل إنه لا يفكر في ترك مجاله في العمل الهندسي والتركيز على قناة اليوتيوب فقط، مؤكدًا أنه نفذ مشاريع هندسية كثيرة في الهند وصمم أخرى في أمريكا.