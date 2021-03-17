ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انتحار عارضة أزياء شابة.. وجامعتها: قصرنا في حقها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:18 ص
انتحار عارضة أزياء
انتحار عارضة أزياء شابة
Advertisements
يارا زكريا
انتحرت عارضة أزياء شابة تبلغ من العمر 21 عامًا في مكان مغلق؛ مما دفع جامعتها، إدنبرة، في الممكلة المتحدة إلى تقديم الاعتذار لعائلتها عن عدم إخبارهم أن ابنتهم كانت تعاني من مشاكل في الصحة العقلية الفترة الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانيةـ عثر على جثة "أولفيستاد" عارضة الأزياء بدوام جزئي ميتة في منزل والديها في لندن بعد أربعة أيام من عيد ميلادها.

وشددت الجامعة على دعمها لعائلة الفتاة التي تعرف باسم "رومي" من قبل أصدقائها وكامل اعتذارها أنها لم تحذر أسرتها، كما أظهرت التحقيقات من صغرات في دعمها. 

وأوضح متحدث باسم الجامعة: «الجامعة تشاطر الحزن مع عائلة وأصدقاء أولفيستاد بعد وفاتها حيث أن خسارة الشابة الصغيرة مأساة صدمنا جميعًا وحزننا بشدة لما حدث، ومن المهم أن نعترف ونقبل عندما يكون هناك إخفاقات، كما حدث في هذه الحالة».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وجامعتي توليارا بمدغشقر وداكار بالسنغال في المجالات العلمية

كسر رقبتها وحرق جثتها.. نهاية مأساوية لمصور قتل زوجته

وسط الجليد.. شاهد أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف

في ظروف غامضة.. العثور على جثة عارضة أزياء عشرينية

ترشيحاتنا

بعد تراجع الأمس.. سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

أحمد مجاهد : إلغاء الدوري فكرة غير موجودة.. ونبحث تحصيل مديونية الأندية .. وهذه خطتنا لتجاوز الضغط

الإفتاء : قراءة القرآن تصل للمتوفى برأي جماهير العلماء.. فيديو

أكل العيش بالدراع .. سائق يطلق الخرطوش على زميله في سوهاج

مقدرش أقول على الهوا.. والدة الشاب المصاب في إعلان محمد رمضان تكشف مفاجأة

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها وأنوثتها بـ روب تايجر .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري