انتحار عارضة أزياء شابة.. وجامعتها: قصرنا في حقها

انتحرت عارضة أزياء شابة تبلغ من العمر 21 عامًا في مكان مغلق؛ مما دفع جامعتها، إدنبرة، في الممكلة المتحدة إلى تقديم الاعتذار لعائلتها عن عدم إخبارهم أن ابنتهم كانت تعاني من مشاكل في الصحة العقلية الفترة الأخيرة.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانيةـ عثر على جثة " أولفيستاد" عارضة الأزياء بدوام جزئي ميتة في منزل والديها في لندن بعد أربعة أيام من عيد ميلادها.





وشددت الجامعة على دعمها لعائلة الفتاة التي تعرف باسم "رومي" من قبل أصدقائها وكامل اعتذارها أنها لم تحذر أسرتها، كما أظهرت التحقيقات من صغرات في دعمها.



