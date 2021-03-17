ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. فعاليات المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
افتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء، المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من قادة الشرطة والأمن في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.

وسيستعرض المؤتمر التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

وسيناقش مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.

كما سيناقش المؤتمر مواضيع أخرى من بينها: توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020م، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020م. 
 
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.. الثلاثاء

غدًا.. انعقاد المؤتمر العربي السادس لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

غدا.. انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

عبر الفيديو كونفرانس .. افتتاح المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

كومان: أمن الحدود والمطارات فى الخط الأول لمواجهة كورونا

ننشر توصيات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ والمطارات

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب .. أعلي مستوي للمعدن النفيس خلال أسبوعين

كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية تزف بشرى مذهلة عن لقاحات كورونا

النقاز لـ"صدى البلد": مشكلتي كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور

الكويت .. ضجة وغضب بعد إجبار طالبات على نزع العباءات للتفتيش

تسبب السرطان .. احذر الشواء على الفحم بهذه الطريقة

تحذير شديد.. فيروس نيباه سينتشر كالنار في الهشيم بين البشر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور