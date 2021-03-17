رغم التقدم العلمي.. معبد بوذي في طوكيو يحارب الكورونا بالمشي على الجمر

عرضت قناة العربية تقريرًا ، عن بعض طقوس عديدة يستخدمون فيها السيف والسهام والمياة الساخنة، رهبان بوذيون فى معبد بجبل تاكو غرب "طوكيو"يوقدون نيرانًا تتحول إلى جمر.





أوضح التقرير ، أن البوذيين يمشون على الجمر حفاة مع أشخاص آخرين، وعبرت واتانابى، مشاركة فى المهرجان عن رأيها فيخ قائلة: حدثت أشياء كثيرة فى حياتى الخاصة وأردت أن أظهر نفسى قليلًا، لذلك قررت المشاركة بالسير على الجمر.





أذاع التقرير ، أن هذا المهرجان التقليدى يعرف باسم "هيواتارى"، وينظم سنويا للصلاة من أجل السلام العالمي والحماية من المحن والتجارب السيئة، لكنه ركز صلواته هذا العام على أمل الخلاص من كورونا.





أوضح "كاميمورا غوشو"، راهب ، أنهم لم يتمكنوا من عقد المهرجان العام الماضى لأن عدوى الفيروس كانت منتشرة، لكن هذا العام وكدور للمعبد فإن الصلاة تكون من أجل انقراض الوباء أمر مهم للغاية.