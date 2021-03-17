ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم التقدم العلمي.. معبد بوذي في طوكيو يحارب الكورونا بالمشي على الجمر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:40 م
البوذيين
البوذيين
Advertisements
داليا أحمد
عرضت قناة العربية تقريرًا ، عن بعض طقوس عديدة يستخدمون فيها السيف والسهام والمياة الساخنة، رهبان بوذيون فى معبد بجبل تاكو غرب "طوكيو"يوقدون نيرانًا تتحول إلى جمر.

أوضح التقرير ، أن البوذيين يمشون على الجمر حفاة مع أشخاص آخرين، وعبرت واتانابى، مشاركة فى المهرجان عن رأيها فيخ قائلة: حدثت أشياء كثيرة فى حياتى الخاصة وأردت أن أظهر نفسى قليلًا، لذلك قررت المشاركة بالسير على الجمر.

أذاع التقرير ، أن هذا المهرجان التقليدى يعرف باسم "هيواتارى"، وينظم سنويا للصلاة من أجل السلام العالمي والحماية من المحن والتجارب السيئة، لكنه ركز صلواته هذا العام على أمل الخلاص من كورونا.

أوضح "كاميمورا غوشو"، راهب ، أنهم لم يتمكنوا من عقد المهرجان العام الماضى لأن عدوى الفيروس كانت منتشرة، لكن هذا العام وكدور للمعبد فإن الصلاة تكون من أجل انقراض الوباء أمر مهم للغاية.  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تجذب علماء العالم وملايين الخفافيش .. كهوف تايلاند المظلمة أخطر بؤر كورونا أم معمل ابحاث ؟

حنطوا أنفسهم وهم على قيد الحياة.. قصة أغرب معبد في اليابان

تعرف على معتقدات وطقوس غريبة في الهند

مشاهد حقيقية من حديقة الجحيم في تايلاند.. فيديو

ترشيحاتنا

حفلة في مركب بالجيزة والحجز أونلاين.. الأمن يكشف وكر الشباب لتعاطي الاكستاسي

خبراء الصحة العالمية يؤكدون فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

بعد تعليق دول أوروبا استخدامه.. الحكومة تعلن موقف تطعيم المواطنين بـ لقاح استرازينيكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

سوزوكي تختبر جيمني بقاعدة العجلات الطويلة .. صور

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام