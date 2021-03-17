استعدادا لرمضان.. التموين: 50% زيادة في ضخ السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة

أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان فإن الاحتياطي من السلع الغذائية يكفى حتى بعد العيد الكبير كما يوجد مخزون من القمح 4.7 اشهر بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف أبريل المقبل ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل.





وأضاف "بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل كما يوجد مخزون السكر ٣ اشهر بجانب انتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب".





وتابع يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر وانه رغم ارتفاع الزيت عالميا الا ان الوزارة حرصت على استقرار الاسعار وعدم زيادة اى سلعة منذ ٣ سنوات كما يوجد اكتفاء ذاتى مم الدواجن المحلية وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامان بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.





وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح معارض اهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 ابريل المقبل فى مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.





جاء ذلك خلال وضع الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية و بمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارفة الداخلية نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.