قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعًا تدريبًا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط

نظّمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.





حيث بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار ، أعقبه عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة .





كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة "المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث" بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط ، وكذا المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها ، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل ، ومستشفى عزل ميدانى.





كما شمل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية "عام – فنى" بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن دمياط تأكيدًا على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.





وفى نهاية المشروع التدريبي تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابى العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه فى سبيل رفعة الوطن.



