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برلمان

"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:57 م
تضامن البرلمان
تضامن البرلمان
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ماجدة بدوي
شهد اجتماع  لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، ترحيب ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، لإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. 


ووجهت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب ورئيسها للدعم المستمر للمجلس القومي، وقالت "نهنئ أنفسنا بالمشروع لاسيما ما تضمنه من اختصاصات"، موجهة الشكر لنصوص إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة والذي من شأنه إعطاء مرونة في قضية دعم الأطفال بما يتفق مع استراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.  


من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن أن مشروع القانون يأتي تفعيلًا للمادة الدستورية (214) وتأكيدا علي أهمية المجلس القومي للأمومة والطفولة، لاسيما وأن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال وبالتالي فهي قضية تستحوذ علي أهمية خاصة. 


ووفقا للمادة الأولي من مشروع القانون، ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة "، يشار إليه في هذا القانون بـ " المجلس " ، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كافة المجالات ، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية. 


ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية لخ. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
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