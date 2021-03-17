فنان في مصحة نفسية وأخرى بائعة في سوبر ماركت.. ماذا يحدث في الوسط الفني؟

أخبار الوسط الفني في الآونة الأخيرة، انتقلت من الحديث عن جديد السينما والدراما وتجهيزات الموسم الرمضاني وعيد الفطر، إلى بُعد آخر من الأخبار التي تتناول الحياة الشخصية لبعض الفنانين المشاهير الذين يعانون من ظروف صعبة لقلة الأعمال الفنية.





جيهان فاضل بائعة في سوبر ماركت





الفنانة جيهان فاضل شغلت الرأي العام الفني مؤخرا، عقب تداول أخبار عن اتجاهها للعمل كبائعة في سوبر ماركت لتغطية مصروفات أسرتها وأولادها، وهو الحديث الذي لم تثبت معلومات مؤكدة بشأنه حتى الآن.





جيهان فاضل التي اختفت فنيا عن الشاشة بعد مسلسل تحت السيطرة، لم تظهر مطلقا حتى في عز هذه الازمة لترد على الأخبار المتداولة عنها، بينما تولت النقابة الرد.





نقيب الممثلين اشرف زكي، قال إن جيهان فاضل لم تتواصل مع النقابة او تقدم أي شكاوى، بعد هجرتها إلى كندا، وسوق العمل مفتوح للجميع ومصر لا تضيق على اي فنان، وذلك ردا على أقاويل التضييق عليها بسبب موقف سياسي.





وأثارت جيهان فاضل جدلا عقب الكشف عن عملها بائعة في متجر صغير في كندا، وعملها قبل ذلك في محل فول وطعمية مصري، لتنفق على ابنائها الثلاثة أدهم وزياد وعالية.





ما أزمة شريف الدسوقي؟





نقيب الممثلين أشرف زكي يواجه أيضا تساؤلات كثيرة بشأن الحالة الصحية والنفسية للفنان شريف الدسوقي بعد انباء عن دخوله مصحة نفسية.





وعلى الرغم من نفي أشرف زكي للقصة جملة وتفصيلا، لكن حالة شريف الدسوقي النفسية لا تخفى على أحد، خاصة بعدما هدد بالانتحار بسبب مشاكل بينه وبين منتج فيلم وقفة رجالة.





أشرف زكي نفى أيضا تواصله مع أسرة شريف الدسوقي او طلبه إيداعه في مصحة نفسية.





شريف الدسوقي كشف في وقت سابق أيضا عن نيته اعتزال التمثيل بعد 4 سنوات، كاشفا عن اتخاذ قراره بالاعتزال مطلع يناير 2025.



