ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:36 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
كرم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، خلال رئاسته إجتماع مجلس كلية العلوم، اليوم، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين على جائزة «الإشارات المرجعية» للعام الجامعى 2019 - 2020، وذلك بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء المجلس .


وقال الدكتور محمود ذكى، إن كلية العلوم تعد أحد أهم الكليات داخل الجامعة، لافتًا إلي أن التكريم يمثل تأكيدًا لقيمة العلم والعلماء، واهتمام الجامعة بتعزيز جودة البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، واستمرارًا لنهج الجامعة في تشجيع الباحثين المتميزين، وتقديرًا لجهودهم البحثية والعلمية.

شمل التكريم الدكتور أسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور محمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور السيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، بالإضافة إلى تكريم الدكتوره أمل حامد النجار، الأستاذ المتفرغ ورئيس قسم النبات السابق، لبلوغها السن القانوني للمعاش.

كما كرم رئيس الجامعة فريق بحثى من طلاب الفرقة النهائية "المستوى الرابع" ببرنامج التقنية الحيوية الصناعية، بقسم علم النبات، لنجاحه في الحصول علي تمويل بقيمة 75 ألف جنيه لمشروع تخرج ضمن مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا “مشروعى بدايتى” للعام المالى 2020/2021.

شمل التكريم كلا من كريم محمد المغربى (قائد المشروع)، أحمد كمال البيومى، آية عبد اللطيف الحضرى، محمد صفوت السويسى، عمر ماجد البحيرى، ومشرف المشروع الدكتور مصطفى الشيخ، أستاذ علم النبات المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا.
رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»
رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»
رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»
رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى أولى مهامه.. الجيزاوي يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها

اعرف معملك .. مبادرة جديدة بجامعة بنها لدعم البحث العلمي والتطوير

‏تشكيل مجلس أعلى للمراكز والوحدات بجامعة طنطا

15 أستاذًا يحصدون جائزة الإشارات المرجعية بجامعة طنطا

جامعة طنطا : تشكيل مجلس استشارى من قائمة أفضل 2% من علماء العالم

دعمًا لمبادرة "صنايعية مصر": دورات تدريبية لتحضير المنظفات والمطهرات بـ «علوم طنطا»

ترشيحاتنا

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

حبس سناء سيف سنة لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

سوزوكي تختبر جيمني بقاعدة العجلات الطويلة .. صور

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام