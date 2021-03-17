رئيس جامعة طنطا يرأس مجلس كلية العلوم ويكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»

كرم الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا، خلال رئاسته إجتماع مجلس كلية العلوم، اليوم، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين على جائزة «الإشارات المرجعية» للعام الجامعى 2019 - 2020، وذلك بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء المجلس .









وقال الدكتور محمود ذكى، إن كلية العلوم تعد أحد أهم الكليات داخل الجامعة، لافتًا إلي أن التكريم يمثل تأكيدًا لقيمة العلم والعلماء، واهتمام الجامعة بتعزيز جودة البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، واستمرارًا لنهج الجامعة في تشجيع الباحثين المتميزين، وتقديرًا لجهودهم البحثية والعلمية.





شمل التكريم الدكتور أسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور محمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور السيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، بالإضافة إلى تكريم الدكتوره أمل حامد النجار، الأستاذ المتفرغ ورئيس قسم النبات السابق، لبلوغها السن القانوني للمعاش.





كما كرم رئيس الجامعة فريق بحثى من طلاب الفرقة النهائية "المستوى الرابع" ببرنامج التقنية الحيوية الصناعية، بقسم علم النبات، لنجاحه في الحصول علي تمويل بقيمة 75 ألف جنيه لمشروع تخرج ضمن مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا “مشروعى بدايتى” للعام المالى 2020/2021.



