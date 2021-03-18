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فن

تأجيل عرض فيلم Venom2 إلى 17 سبتمبر

الخميس 18/مارس/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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نجلاء سليمان
قررت شركة سوني بيكتشرز، تأجيل عرض فيلم Venom 2 مرة أخرى إلى ١٧ سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا بحسب موقع فاريتي.

تعرض موعد طرح الفيلم لعدة تأجيلات خلال العام الماضي، وكان مقررا إتاحته للجمهور ٢٥ يونيو المقبل. 

ورغم إعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور في نيويورك ولوس أنجلوس، إلا أن صناع الفيلم لم يفضلوا المغامرة بنجاح الجزء الأول لسلسلة السوبر هيرو الشهيرة. 

لم يكن متوقعا تأجيل عرض فيلم Venom: Let There Be Carnage، مرة أخرى، لكن على محبي شخصية السم التي يقوم ببطولتها الممثل المحبوب توم هاردي، إلى جانب نعومي هاريس، ميشيل ويليامز.

طرح الجزء الأول من Venom  عام ٢٠١٨، وحقق إيرادات وصلت إلى ٨٥٥ مليون دولار عالميا.
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