انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة من المركزي التركي

انخفضت الليرة التركية قليلا الخميس 18 مارس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة، حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.



وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10% منذ منتصف فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.



هذا واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.