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اقتصاد

انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة من المركزي التركي

الخميس 18/مارس/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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وكالات
انخفضت الليرة التركية قليلا الخميس 18 مارس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة، حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10% منذ منتصف فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.

هذا واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.
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