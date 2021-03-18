حياة كريمة.. تطوير 28 قرية بالوادي الجديد ضمن المشروع القومي لتطوير الريف

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري والذي يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.





ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها من اجل تطوير 28 قرية علي مستوي المحافظه ، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء فى خطة التطوير.





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وتشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.





وكان الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي أكد أن مبادرة حياة كريمة تخدم كل قرى وريف مصر، حيث تخدم 58 مليون نسمة، موضحا أنه المبادرة تسعى إلى تكثيف وتنويع للمشروعات المزمع تنفيذها في الريف المصري خلال الفترة الراهنة.





وأضاف مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل في مبادرة حياة كريمة، ويجري العمل على المكون الاقتصادي من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمكين اجتماعي من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل.

من جانب اخر أكد الدكتور مجدى المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إنه تم عقد اجتماع مع شركات تحديث الري بحضور الدكتور على إسماعيل ، وكيل معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة، ورئيس تحديث منظومة الرى بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لمناقشة أهم الملاحظات والرؤية لدي الشركات وذلك بحضور 24 شركة وممثليها والمسجلين بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي.





وقال إنه تم مناقشة ما تم في منظومة تحديث الرى منذ بداية المنظومة وحتى الآن والدور الفني لوزارة الزراعة والتسهيلات التي تمت في هذا السياق والبروتوكولات المنفذة بين محافظة الوادى الجديد والبنك الزراعى المصرى بإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، بجانب مناقشة طبيعة الأرض والرى بالمحافظة وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارع والرؤية الكاملة وكيفية التعامل والبدء في المنظومة في مساحة 75 ألف فدان وهي الأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.



