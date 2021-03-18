سر تواجد نفق أمام المقاعد الخلفية في السيارة





يعتبر نفق الفتيس جزء بالغ الأهمية في عملية تجهيز السيارات وله العديد من الاستخدامات وفقًا لموديلات السيارات خاصة في سيارات الدفع الخلفي، حيث أن المحرك يستقر في المقدمة والعجلات الخلفية يستقر فيها نظام الدفع، بالتالي فإن عمود الكرنك يقوم بتوصيل القدرة الحصانية، وهذا النفق يحتويه.





سيارات الدفع الأمامي، فإن هذا النفق يقوم باحتواء نظام العادم به، وذلك كي يظل مرتفعًا عن الأرض حتى يبتعد عن المطبات وما إلى ذلك، ولا يتضرر بالأحتكاك بالمطبات و تضاريس الطرق الوعرة ولا يتأذي .





أما في السيارت ذات الدفع الرباعي، فإن هذا النفق يتواجد بها من أجل احتواء أسلاك المكابح والأجزاء الميكانيكية الهامة به، ولكي تبتعد أيضًا عن المطبات المرتفعة وتضاريس الأرض الوعرة حتي لا تتضرر الاسلاك .





تسعي شركات السيارات لتوفير أقصي درجات الراحة للسائق والركاب، وتقوم شركات تصنيع السيارات بتجهيز مقصورات السيارات الجديدة بأحدث وسائل الرفاهية، إلا أن الركاب دائمًا ما يعانون عند ركوبهم على المقعد الوسطي في الصف الثاني من السيارة بسبب نفق الفتيس .ويرجع معاناة الركاب من هذا المقعد من النفق الذي يكون تحت قدم الراكب مما يعيق راحته بصورة كبيرة، حيث أنه يمتلك مساحة أقدام بالغة السوء مقارنة بأي مقعد آخر في السيارة مما يجعل الكثير من الناس يكرهون المقاعد الخلفية .