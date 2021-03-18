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مرأة

مشروب سحري للتخلص من سموم الكبد في 72 ساعة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يؤدي الكبد بعض الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، فهو مسؤول عن تنقية الدم وتنظيمه وإزالة الفضلات منه، للكبد أيضًا وظائف مهمة أخرى، على سبيل المثال ، يكون مسؤولًا عن امتصاص وتخزين العناصر الغذائية من الطعام.

لذلك نقدم لكم هذا المشروب الذي يجب أن تتناوله ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، وينصح بتجنب الوجبات الثقيلة خلال تلك الأيام الثلاثة.. استخدم هذا المشروب كمعزز إضافي عند اتباع نظام غذائي وفقا ل and tiks tips

المكونات:

  • عصير 3 حبات ليمون
  • 1 كوب بقدونس مقطّع
  • 5 قطع كرفس
  • 6 أكواب ماء

طريقة:

ضعي عصير الليمون والبقدونس والكرفس في الخلاط واخلطيهم. 

ثم يضاف الماء ويخلط مرة أخرى. 

يمكنك تكرار العملية، للتخلص من سموم الكبد بعد سبعة إلى عشرة أيام.

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