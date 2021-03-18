مشروب سحري للتخلص من سموم الكبد في 72 ساعة

يؤدي الكبد بعض الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، فهو

مسؤول عن تنقية الدم وتنظيمه وإزالة الفضلات منه،

للكبد أيضًا وظائف مهمة أخرى،

على سبيل المثال ، يكون مسؤولًا عن امتصاص وتخزين العناصر الغذائية من الطعام.





لذلك نقدم لكم هذا المشروب الذي يجب أن تتناوله ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، وينصح ب تجنب الوجبات الثقيلة خلال تلك الأيام الثلاثة.. استخدم هذا المشروب كمعزز إضافي عند اتباع نظام غذائي وفقا ل and tiks tips



