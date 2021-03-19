رئيس جامعة القاهرة يشيد بتوصل أساتذة الطب لنتائج متقدمة في أبحاث كورونا

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع إدارة كلية الطب البشري في إطار متابعاته الدورية المستمرة لكليات الجامعة ومتابعة أعمال الاندماج في المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور الدكتورة هبة صلاح عميدة الكلية ووكلاء الكلية. ووجه "الخشت"، الشكر لأساتذة كلية الطب على الجهود الكبيرة ونجاحهم في التوصل إلى نتائج متقدمة في أبحاث فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة بها علماء على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة، بذلوا جهود كبيرة وحققوا تفوقا ونتائج عظيمة بنسب عالمية خلال الجائحتين الأولى والثانية لفيروس كورونا، وهو ما يدعو للفخر بهم.





وقال "الخشت"، إن جامعة القاهرة تضع علي رأس اولوياتها التطور المستمر للكليات في إطار الخطة الاستراتجية للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، والعمل بشكل متكامل حتى أصبحت كل كلية نموذجًا يتماشي مع التكنولوجيا الحديثة من حيث تخريج الكوادر المؤهلة، موضحًا أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو جهد كبير ونتاج لمنظومة عمل تم وضع أساس قوي له منذ أكثر من 3 سنوات.





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وأكد رئيس الجامعة، دعمه لإدارة كلية طب قصر العيني، في تطوير العملية التعليمية موجهًا بالعمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة واستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتوسع في العمل المجتمعي.





وتطرق الاجتماع، إلى خطة الكلية في تطوير البحث العلمي، وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة كما وكيفا، كما تمت مناقشة تجديد ورفع كفاءة الكلية، واستدامة وسلامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.





وأشار الخشت، إلى أن تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2020 أظهر حصول جامعة القاهرة على المركز «101 – 150» دوليًا في مجال الصحة العامة، وظهرت القاهرة من ضمن أفضل الجامعات في مجال الطب البشري بالتصنيف الدولي للجامعات QS، متصدرة الجامعات المصرية ومتفوقة على عدد من جامعات أمريكا وأوروبا.





وتساوت جامعة القاهرة في مجال الطب البشري مع جامعات جورج واشنطن، جورج تاون الأمريكيتين، في حين تفوقت على جامعات تولين، كيونج هيي الكورية.



