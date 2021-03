جامعة عين شمس في أسبوع.. بدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني ASU2Learn...استمرار قبول ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي حتي ٣٠ مارس

جامعة عين شمس في اسبوع :

_بدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn

_استمرار قبول ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس حتي ٣٠ مارس

_%15 خصما لأعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس بإحدى شركات النقل البري

_ أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي بحقوق عين شمس









يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.









ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية هي: قطاع الابتكاراتiHUB ، قطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة: الأولى لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية، وتهدف لبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.









قطاع الدراسات العليا ويضم: قطاع العلوم الأساسية: الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، البعد البيئي والتغيرات المناخية، مستقبل الثروة المعدنية في مصر، الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر، هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، الجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة، دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلى مصر، التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي، تقنية النانو في طب القلب.









القطاع الطبي: التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر Vaccination, value and Finance and implications for Egypt ، الشراكات الدولية International partnerships ، مستقبل نماذج الرعاية الصحية Future Healthcare Models ، Future of interprofessional development in health professions education ، The future of assessment Post COVID-19: Medical education perspective ، الرعاية الصحية المجتمعية للتوعية بجامعة عين شمس ASU Healthcare Community Outreach ، التفكير القطبي في التعليم الطبي polarity thinking in medical education ، مدخل إلى المعلوماتية الحيوية Introduction to bioinformatics، الطب الدقيق Precision Medicine.









جدير بالذكر أن شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات الترقية.