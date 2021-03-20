جامعة عين شمس في أسبوع.. بدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني ASU2Learn...استمرار قبول ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي حتي ٣٠ مارس

جامعة عين شمس في اسبوع :

_بدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn

_استمرار قبول ملخصات أبحاث المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس حتي ٣٠ مارس

_%15 خصما لأعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس بإحدى شركات النقل البري

_ أول دبلومة مهنية متخصصة في التحكيم الدولي بحقوق عين شمس









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها %15 خصما لأعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس بإحدى شركات النقل البري وبدء نظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn .









ونشرت جامعة عين شمس فيديو توضيحي عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة التعلم الإلكتروني الجديدة "ASU2Learn" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط اضغط هنا .

كما أعلن مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،إطلاق المنصة الرسمية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2Learn و التي تعد نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني يقدمها قطاع شؤون التعليم والطلاب - جامعة عين شمس وإدارة تطوير التعليم بالجامعـة لطلابه باعتباره منظومة متكاملة قائمة على أفضل تطبيقات التعلم الا٦لكتروني في العالم بحسب تصنيف Gartner .

و استعرضت الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة ASU2LEARN التي تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في أكثر من ١٥ كلية وتحتوي على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر في مختلف المجالات، كما تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر.

وتم إضافة مواصفات فنية تثري العملية التعليمية مثل الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضي، ملف الانجاز الالكتروني، أحدث أدوات الأنشطة التفاعلية، تطبيق قياس نسبة الاقتباس، التقارير والاحصاءات الموحدة، الأخبار والفاعليات الهامة، تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى منظومة الدعم الفني المستمر ومنصة التدريب علي أحدث طر ق وأساليب التعلم.

كما اعلن الدكتور ايمن صالح نائب، رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، تحت عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول"، استمرار قبول تقديم ملخصات الابحاث الخاصة بالمؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس حتي ٢٠٢١/٣/٣٠.





يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.



ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية هي: قطاع الابتكاراتiHUB ، قطاع الطلاب، حيث يعقد جلستين للمحاكاة: الأولى لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، الثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية، وتهدف لبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.



قطاع الدراسات العليا ويضم: قطاع العلوم الأساسية: الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، البعد البيئي والتغيرات المناخية، مستقبل الثروة المعدنية في مصر، الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر، هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، الجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة، دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلى مصر، التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي، تقنية النانو في طب القلب.



القطاع الطبي: التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر Vaccination, value and Finance and implications for Egypt ، الشراكات الدولية International partnerships ، مستقبل نماذج الرعاية الصحية Future Healthcare Models ، Future of interprofessional development in health professions education ، The future of assessment Post COVID-19: Medical education perspective ، الرعاية الصحية المجتمعية للتوعية بجامعة عين شمس ASU Healthcare Community Outreach ، التفكير القطبي في التعليم الطبي polarity thinking in medical education ، مدخل إلى المعلوماتية الحيوية Introduction to bioinformatics، الطب الدقيق Precision Medicine.



جدير بالذكر أن شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات الترقية.





وفي سياق اخر أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعد رائدة في مجال الدراسات القانونية، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية، لتظل دائما مؤسسة أكاديمية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تستطيع تمثيل مصر في المحافل الدولية، وتسهم في سد الفجوات بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تعمل دائمًا على تحقيق وتقديم أفضل جودة تعليمية لأبنائها الطلاب من خلال كلياتها المعتمدة .

من جانبه أوضح الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أن كلية الحقوق ومركز التحكيم الموجود بالكلية له دور فعال في المساهمة في نشر الوعي بالتحكيم وأهميته في تسوية المنازعات التجارية وتخريج أجيال من القانونيين ذوي العلم والكفاءة والإلهام بالجوانب النظرية والعلمية للتحكيم معربا عن سعادته بالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم باعتباره المنظمة الدولية ذات الريادة في مجال التحكيم المؤسسي على المستوى العالمي و نظرا لخبرته الواسعة في التدريب والتدريس من خلال مشاركة المركز في دبلوم مهني تدريبي تمنحه كلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحول دور مركز القاهرة الإقليمي أكد الدكتور إسماعيل سليم أن المركز يهدف الي نشر ثقافة التحكيم ، فالعدالة الناجزة والمحايدة إحدى دعائم المجتمعات .. مشيرا إلي أن المركز يهتم بالتدريب والتعليم من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون داخليا وخارجيا ، لافتا إلي أن المركز سيسعى لخلق فرص عمل لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.

يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وأفريقيا أحدها في كوالالمبور والآخر في مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولي على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.



