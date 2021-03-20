الماء هو جزء لا يتجزأ من جميع أعضاء وأنسجة جسم الإنسان ، فهو يشارك بشكل مباشر في جميع العمليات الحيوية، بدون الماء هو ببساطة من المستحيل الأداء الكامل لجسم الإنسان، كل منها مفيد لمعرفة كيفية شرب الماء خلال النهار لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجسم.

كيف تشرب الماء نصائح وتوصيات

كقاعدة عامة، يفقد الشخص يومًيا حوالي لترين من الرطوبة، ويحتاج إلى ملئه وإلا فقد تكون عواقب غير سارة للغاية على الصحة ، وأحيانًا لا رجعة فيها، إذا كان هناك انخفاض في مستوى الماء في جسم الإنسان بنسبة 1٪ فقط، فإنه يبدو بالأحرى إحساسًا قويًا بالعطش الذي لا يمكن التغلب عليه تقريبًا. مع فقدان 5٪ يشعر بضعف قوي وزيادة التعب، إذا فقد 10٪ ، ابدأ بفشل خطير في الوعي وفقدان البصر، يمكن أن يتسبب الموت في فقدان 20٪ من السوائل.

لماذا نشرب الماء؟

قلة من الناس تستمع إلى جسدك ، وغالبًا ما يُساء فهم إرسال إشارات إليهم لإغراقهم ، أخذوا أدوية مختلفة ، ولكن للتأكد بدقة من سبب هذه الإشارات ، لا يريد الكثيرون ذلك. لكن معظم الإشارات يمكن أن تكون علامات عادية للجفاف والتخلص منها سريعًا سيساعد كوبًا بسيطًا من الماء. لاستبدال مياه الشرب لا ينصح باستخدام الشاي أو العصير.

كيف تشرب الماء خلال النهار؟

اشرب الماء فقط في رشفات صغيرة وببطء. يمتص جسم الإنسان 15 دقيقة فقط لامتصاص 200 مل من السوائل. هذا هو السبب في أن خبراء التغذية يقترحون خلال النهار توزيع الحجم الكلي للسائل بالتساوي في وقت واحد يمنع منعا باتا شرب 2 لتر من الماء، خاصة قبل النوم ، فقط للقراد.



أول كوب من الماء تحتاج إلى شربه على الفور تقريبًا بعد الاستيقاظ. سيساعد هذا على تعويض ما فقده كل ليلة ورطوبة الجسم ، بشكل أسرع للاستيقاظ وضبط مزاج العمل لتسريع إفراز السموم الضارة ، لديك كأسان من الماء مع رشة صغيرة من الملح. يوصى بتنفيذ إجراء التطهير هذا في الفترة من 5 إلى 7 صباحًا.



خلال النهار يجب ألا ننسى السائل. عند مجهود بدني قوي وفي الطقس الحار اشرب الماء العادي عند أول علامة للعطش ولكن فقط في رشفات صغيرة لذلك يوصى بمحاولة حمل زجاجة صغيرة من الماء دائمًا الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر ، يقفون بجانبه لوضع كوب من المياه الغازية.



اشرب الماء قبل الوجبة بحوالي 30-60 دقيقة وبعد ساعتين من الوجبات. غالبًا ما يُنظر إلى العطش على أنه شعور قوي بالجوع. لإرضاء الجوع الوهمي ، قبل الأكل ، شرب كوب من الماء ، لذلك أثناء الوجبة ، يكون الجزء أصغر بكثير من المعتاد.



لا ينصح بشرب الماء ليلًا. في هذه الحالة ، إذا كانت هناك مشاكل في الكلى ، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تثير في الصباح وذمة قوية.

من المهم أن تتذكر أن مجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية والكافيين والسجائر لديها القدرة على تجفيف الجسم، إذا كان من الصعب حرمان نفسي من متعة شرب فنجان من القهوة للتعويض عن فقدان رطوبة الجسم ، أن أشرب كوبًا من الماء العادي، يجدر بك محاولة التخلص تمامًا من جميع العادات السيئة الموجودة.



مصدر المعلومات موقع هيلثي.