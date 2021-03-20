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رياضة

التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة أتلتيك بلباو وإيبار في الدوري الإسباني

السبت 20/مارس/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة أتلتيك بلباو وإيبار، التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح أتلتيك بلباو التسجيل مبكرا عن طريق  يوري بيرشيش، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 17، تمكن إنريكي جارسيا كيكي من تسجيل هدف التعادل لصالح إيبار، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.

أتلتيك بلباو كان الأخطر في معظم أوقات المباراة، حيث سيطر بنسبة استحواذ 52 %، وسدد 18 تسديدة منهم 4 على المرمى.

في المقابل سدد فريق إيبار 4 تسديدات، منهم 2 بين القائمين والعارضة.

وبهذا التعادل رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى النقطة 35 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما وصل إيبار للنقطة 23 في المركز الـ 18.
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