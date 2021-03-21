تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

يسعى محبو عالم السيارات لمتابعة المزادات العلنية التي تقام لبيع المركبات، والتي تأتى ما بين سيارات للجمارك أو الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة.





وشهدت سوق السيارات المصرية هذه الفترة إقامة العديد من فعاليات المزدات العلنية، والتى تباع أرخص سعرا من السيارات المماثلة التي تباع خارج هذه الفعاليات، بالإضافة إلى أن بها بعض السيارات المميزة والمركات العالمية.





وبالفعل تعقد اليوم جلسة مزاد لبيع 27 لوط لسيارات واردة من الخارج، المخزنة داخل بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم.





وتعقد جلسة المزاد فى تمام الثانية عشرة ظهرًا اليوم بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.





والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها اليوم هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل "تويوتا – لاندروفر – أودي – جراند شيروكي – إنفنتى- مرسيدس – هيونداى – BMW- GMC – كرايسلر كاديلاك – رأس جرار".





وللمشاركة فى مثل هذه المزادات، فعلى المشترى الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.





وقالت مصلحة الجمارك إنه يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.





ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).





ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.





وأكدت المصلحة على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.





كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.





وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.





كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المبيعة بمجرد انتهاء المزاد.





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطائه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.





ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.