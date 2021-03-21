شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، فى مكتبه اليوم مجموعة من أطفال متلازمة داون (50 طفلاً وطفلة) من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة بمرافقة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون.

وأكد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون ، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع.

وأصدر "شوشة"، توجيهاته بعمل يوم ترفيهى لهم فى أحد المنتجعات الترفيهية بالعريش (هابى فاميلى) وتقديم وجبة غذاء لهم.

من جانبهما قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، شكرهما وتقديرهما إلى المحافظ لرعايته ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم الخدمات المقدمة لهم .

كما قدمت نجلاء الزرباوى مسئول الإعلام بالتربية الخاصة الى المحافظ هدية من طلاب التربية الخاصة عبارة عن ألبوم مصور أعده الطلاب حول الإنجازات والمشروعات والفاعليات التى تمت فى عهد المحافظ ، وخاصة جهوده فى مجال التربية الخاصة .

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة على تنفيذ بعض الفاعليات بهذة المناسبة للتوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل مع المصابين بالمتلازمة والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، وشملت نصائح للأمهات حول طرق الاكتشاف المبكر لمتلازمة داون بالفحوصات الدورية المبكرة لاكتشاف المتلازمة حتى يمكن للطبيب من التصرف المبكر، وأنه على الأم في حالة ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون اللجوء الى طبيب متخصص في الإعاقة للتعامل مع الحالة .





كما شرحت للأمهات وأولياء أمور المصابين بمتلازمة داون كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال في مدارس التربية الخاصة والعمل على دمجهم في زملائهم الأسوياء وانخراطهم في المجتمع .