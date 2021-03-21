ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

الأحد 21/مارس/2021 - 12:53 م
احتفال مخافظ شمال
احتفال مخافظ شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، فى مكتبه اليوم مجموعة من أطفال متلازمة داون (50 طفلاً وطفلة) من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة بمرافقة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون.

وأكد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون ، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع.

وأصدر "شوشة"، توجيهاته بعمل يوم ترفيهى لهم فى أحد المنتجعات الترفيهية بالعريش (هابى فاميلى) وتقديم وجبة غذاء لهم.

من جانبهما قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، شكرهما وتقديرهما إلى المحافظ لرعايته ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم الخدمات المقدمة لهم .

كما قدمت نجلاء الزرباوى مسئول الإعلام بالتربية الخاصة الى المحافظ هدية من طلاب التربية الخاصة عبارة عن ألبوم مصور أعده الطلاب حول الإنجازات والمشروعات والفاعليات التى تمت فى عهد المحافظ ، وخاصة جهوده فى مجال التربية الخاصة .

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة على تنفيذ بعض الفاعليات بهذة المناسبة للتوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل مع المصابين بالمتلازمة والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، وشملت نصائح للأمهات حول طرق الاكتشاف المبكر لمتلازمة داون بالفحوصات الدورية المبكرة لاكتشاف المتلازمة حتى يمكن للطبيب من التصرف المبكر، وأنه على الأم في حالة ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون اللجوء الى طبيب متخصص في الإعاقة للتعامل مع الحالة .

كما شرحت للأمهات وأولياء أمور المصابين بمتلازمة داون كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال في مدارس التربية الخاصة والعمل على دمجهم في زملائهم الأسوياء وانخراطهم في المجتمع .

اقرأ أيضًا:

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون
Advertisements
Advertisements

الرئيس السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

كيفية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز .. الشروط وطريقة التقديم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب

أولى صفقات لابورتا .. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع نجم ليفربول

إلزام الحجاج بأخذ لقاح معتمد.. تعرف على أبرز استعدادات السعودية لموسم الحج هذا العام

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

كيفية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز .. الشروط وطريقة التقديم

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم