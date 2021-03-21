وزيرة التخطيط: 70% من القطاع الصحي سيدات.. الدولة أولت المرأة دعما غير مسبوق في ظل تحديات كورونا.. و30% من شهداء الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة نساء

وزيرة التخطيط: تحية لكل رجل أعان وساند المرأة

المرأة المصرية مثلت 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء جائحة كورونا









عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 برفقة قرينته ومشاركة وزيرتى التضامن والتخطيط، رئيس المجلس القومى للمرأة.









أهم تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط:





التخطيط: 70% من القطاع الصحي سيدات أثبتن نجاحًا خلال جائحة كورونا



قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المجتمعية، التحية للأمهات المصريات في عيد الأم، لافتة إلى الدعم القوي الذي تلقته من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي.









وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية "عيد الأم"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، دور المرأة المصرية في جائحة كورونا، والتي أثبتت من خلال نجاحات أختبرت مدى جلدها وصبرها ومقاومتها من خلال الرعاية الصحية لأهل بيتها.









وقالت هالة السعيد: "70% من العاملين بالقطاع الصحي، وفقا للإحصائيات العالمية، سيدات، مما جعلها أكثر عرضة وتأثرا بجائحة كورونا".









وزيرة التخطيط: تحية لكل رجل أعان وساند المرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المرأة المصرية مثل الوتد، كما وصفها الكاتب الراحل خيري شلبي فى أحد أعماله الأدبية أو الذى حمل نفس العنوان، مضيفة أن "المرأة هى وتد البيت وتحمى أسسه وتحفظ جلاءه، وهى وتد الوطن شديدة على أعدائه وقوية فى أزماته".









ووجهت هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية الام المثالية أمام الرئيس السيسى، تحية من القلب لكل أمراة مصرية ولكل رجل تفهم وأعان وتحلى بالوعى لمساندة المرأة، وأدرك أن بناء الوطن مسئولية مشتركة بين الجميع وتحية واجبة لقيادة مصر السياسية، للرئيس السيسى الذي وضع فى عيدها وسامًا على صدرها وساما جديدًا طال انتظارها له.









هالة السعيد: الدولة أولت المرأة دعما غير مسبوق في ظل تحديات كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه بالتأكيد لم تكن مصر بعيدة عن تداعيات هذا الوباء لفيروس كورونا، وكان للنساء دور بارز في إدارة التعامل مع هذه الأزمة، وتقدمت خط الدفاع في مواجهة هذه الجائحة، فلنا أن نفخر بأن المرأة تمثل 43% من الأطباء البشريين و92% من طاقم التمريض، الذى يعمل في وزارة الصحة و المستشفيات الجامعية.









وأَضافت وزيرة التخطيط، خلال احتفال الرئيس السيسي بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، أن المرأة جاءت ضمن شهداء الوطن لهذه المواجهة الصعبة مع هذا الوباء، كاشفة أن المرأة المصرية مثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة، مؤكدة أنه يوجد تحمل كبير من المرأة المصرية وصلابتها المعهودة على مر العصور للعطاء والتعضحية في سبيل رفعة هذا الوطن، معقبة "فلهم منا كل التحية والتقدير".









وأشارت إلى أن مصر كانت سباقة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية مع جائحة كورونا في العام الماضى، حيث تكاتفت جهود الحكومة في التصدي لها، والتخفيف علي جميع المصريين، خاصة المرأة، ومن أبرز هذه الإجراءات: تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية، كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن الـ 10 سنوات، بإجازة استثنائية مدفوعة الأجر.









وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.









جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.



