ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجب تبيت النية فى صيام قضاء رمضان؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:01 ص
قضاء رمضان
قضاء رمضان
Advertisements
شيماء جمال
الصيام ركن من أركان الإسلام، ويشترط فيه ما يشترط
في سائر العبادات من وجوب النية، لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر
إليه)، فالنية ركن من أركان الصيام.

قالت دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال: "هل يجب تبييت النية فى صيام قضاء شهر رمضان؟" إنه يجب تبييت النية قبل الفجر في كل صوم واجب كصيام قضاء رمضان والصيام المنذور، وصيام الكفارات، لأن القضاء له حكم الأداء.

تعريف النية:


النية هي: قصد القلب شيئًا مقترنًا بفعله.


التلفظ بالنية:


- النية محلها القلب، ولا يشترط لصحتها التلفظ بها، ولكن يستحب ذلك؛ ليوافق اللسان القلب وخروجًا من خلاف العلماء في هذه المسألة.

تعيين النية:


تعيين
النية يعني: أن يستحضر المسلم في نية الصيام الواجب جنس الصيام الذي
ينويه، كصيام رمضان أو قضاء رمضان أو النذر، أو الكفارات؛ لأن الصيام عبادة
مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها قياسًا على تعيين النية في الصلوات
الخمس.



ولا
يجب تعيين نوع الصيام، كأن يحدد أن هذا صيام عن رمضان هذا العام، أو يحدد
صيام نوع الكفارة ككفارة يمين أو ظهار، أو نذر تبرر أو نذر لجاج، فلو كان
على المسلم قضاء أيام من رمضانين فنوى صيام القضاء دون تحديد السنة فصيامه
صحيح، كذلك لو كان عليه صيام أكثر من كفارة فنوى صيام الكفارة دون تحديد
نوعها فصيامه صحيح، وينطبق نفس الحكم على سائر الصوم الواجب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فضل صيام يوم الخميس من كل أسبوع

لا يشترط تبييت النية في صيام التطوع لهذا السبب .. الإفتاء تكشف عنه

كفارة من نذر صيام شهر رجب ولم يستطع

لا يشترط تبييت النية في صيام التطوع.. الإفتاء تكشف السبب

هل يمكن وهب ثواب الصيام للمتوفي؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أستاذ أمراض صدر يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا.. فيديو

الشناوي لن يرحل ووجهة زيزو المقبلة واستمرار كهربا.. حازم الحديدي يكشف موقف اللاعبين

إسلام جمال يكشف كواليس صعوده للفريق الأول بالزمالك

رياح محملة بالأتربة تضرب مطروح

تجديد عقود السولية وآجاي وعودة بادجي.. أمير توفيق يكشف التفاصيل

أهم الأخبار.. السيسي يستجيب لسائقة التروسيكل على الهواء.. التموين تكشف حقيقة زيادة الأسعار في رمضان.. ووفاة فنانة شابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها

تحدثت فيها عن الملكة.. رسائل شخصية بخط يد الأميرة ديانا تباع بسعر قياسي