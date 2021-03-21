شاهد | احتفال العالم بمصابي متلازمة داون

عرضت قناه العربية فيديو قام بعملة عائلة طفل مصاب بمتلازمة داون في اليوم العالمي لمصابي متلازمة داون ووصفهم الفيديو بانهن أصحاب القلوب الطيبة والابتسامة .





واضاف الفيديو أن أسرة الشاب المصاب وصوفوا أصحاب المتلازمة بأنهم لهم مواهب كثيرة ويتمتعون بخفة الروح .





وأوضح الفيديو أن مصابين بمتلازمة داون يحتفل بهم العالم في يوم 21 مارس من عام مؤكدا أن مصابون المتلازمة يحتاجون لمتابعة طبية دقيقة .وليس هناك وسيلة لمنع أصابتهم قبل الولادة .





وتابع الفيديو مصابو " دوان" يمارسون حياتهم الطبيعية ويمكنهم استكمال تعليمهم والاندماج في المجتمع .











