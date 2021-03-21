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توك شو

شاهد | احتفال العالم بمصابي متلازمة داون

الأحد 21/مارس/2021 - 07:04 م
مصابي متلازمة داون
مصابي متلازمة داون
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إبراهيم القادري
عرضت قناه العربية فيديو قام بعملة عائلة طفل مصاب بمتلازمة داون في اليوم العالمي لمصابي متلازمة داون ووصفهم الفيديو بانهن أصحاب القلوب الطيبة والابتسامة .

واضاف الفيديو أن أسرة الشاب المصاب وصوفوا أصحاب المتلازمة بأنهم لهم مواهب كثيرة ويتمتعون بخفة الروح  .

وأوضح الفيديو أن مصابين بمتلازمة داون يحتفل بهم العالم في يوم 21 مارس من عام مؤكدا أن مصابون المتلازمة يحتاجون لمتابعة طبية دقيقة .وليس هناك وسيلة لمنع أصابتهم قبل الولادة .

وتابع الفيديو  مصابو " دوان" يمارسون حياتهم الطبيعية ويمكنهم استكمال تعليمهم والاندماج في المجتمع .



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