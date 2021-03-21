سماء واحدة.. الرياض تتحول إلى متحف فني مفتوح.. شاهد

انطلقت منذ عدة أيام احتفالية "نور الرياض" تحت شعار سماء واحدة، وتمكن من خلالها الملايين من رؤية الأعمال الفنية التفاعلية التى تعتمد على الإضاءة.





ووفقًا لقناة "العربية"، تعد هذه الاحتفالية من أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت" وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بالعاصمة السعودية، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، من أكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.





وتشمل "نور الرياض" 60 عملًا فنيًا تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية فى ١٣ موقعا فى الرياض.





وتهدف "نور الرياض" إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض.