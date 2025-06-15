انتظار أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة الجيزة بدء توافد الطلاب لأداء امتحانات آخر العام في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كلا منهم ساعة ونصف.

رصدت عدسة صدي البلد انتظار أولياء الأمور و توافد الطلاب علي لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقي في منطقة الدقي بالتحديد عند مدرسة جمال عبد الناصر .



تشهد بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن إجراءات تفتيش الطلاب الممتحنين بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان وبدء الامتحان .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي أصدر تعليمات تنص على تكثيف اجراءات التفتيش في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان منع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان





و يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.



إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وحذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها

و فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

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