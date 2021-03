حرق سيارات وإطلاق صواريخ.. أعمال شغب في إنجلترا وقسم شرطة تحت الحصار .. فيديو

أشعل مثيرو الشغب النيران في سيارة تابعة للشرطة وحطموا نوافذ مركز للشرطة مع تحول الاحتجاجات على مشروع قانون جديد إلى أعمال عنف في بريستول في إنجلترا.





وأظهرت صور مروعة على موقع تويتر، سيارة شرطة مشتعلة في الشوارع، مع تقارير تفيد بأن الناس وصلوا إلى سطح مركز شرطة بريدويل. بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





غرد الصحفي نيل ويتبي قبل لحظات فقط:"يقال إن المتظاهرين كانوا على سطح مركز الشرطة بينما يدافع ضباط مكافحة الشغب عن مدخل بريدويل".





يقول مراسل بريستول لايف في مكان الحادث إن القسم "تحت الحصار" والصواريخ تتساقط.





يؤكد الموقع أيضًا أنه تم رؤية أشخاص على سطح جزء من المبنى.





وغردت شرطة أفون وسومرست: "يواصل الضباط التعامل مع عدد أقل من المتظاهرين في شارع بريدويل. لقد تم إلقاء مقذوفات عليهم، بما في ذلك الألعاب النارية، وتعرضوا للإساءة اللفظية. هذا سلوك غير مقبول وسيتم تحديد المسؤولين عن الجرائم وتقديمهم إلى العدالة".





أطلق على الحدث اسم "اقتل مشروع القانون" ، في إشارة إلى محاولات وقف القانون الذي اقترحته الحكومة والذي من شأنه أن يمنح الشرطة ووزير الداخلية صلاحيات متزايدة لوقف الاحتجاجات.





كما أصدر مشروع القانون قانونًا جديدًا خاصًا لحماية الآثار والتماثيل، في أعقاب إسقاط تمثال إدوارد كولستون، مع جريمة إتلافها التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

Far-left rioters set a police van on fire outside the police station in Bristol, England. pic.twitter.com/IMGQs6uldC — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 21, 2021

These people make me sick. Violent and destructive thugs smashing a Bristol Police Station. Absolute scum. I’m glad the Police have said that everyone identified will face the full force of the law. The extreme left in this country are sickening. pic.twitter.com/xilEjazcxM — Kevin Edger (@KEdge23) March 21, 2021