كارثة طبيعية في أستراليا.. الفيضانات تتسبب في إجلاء الآلاف وغرق أقدم ولاية.. فيديو

أعلنت الحكومة الأسترالية، عن وقوع كارثة طبيعية بمساحات شاسعة من ولاية نيو ساوث ويلز التي تعد أقدم الولايات، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، ما دفع الآف الأسر على الإجلاء.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، غمرت الأمطار المنطقة منذ يوم الخميس الماضي، لكن أجزاء من الساحل الشرقي دخلت في أزمة يوم السبت بسبب الأمطار، مما زاد من ارتفاع الأنهار وتسبب في فيضانات مفاجئة.

ووقعت نيو ساوث ويلز والحكومة الفيدرالية، 16 إعلانًا عن الكوارث الطبيعية في مناطق تمتد على الساحل الأوسط والوسط الشمالي، من هانتر فالي بالقرب من سيدني إلى كوفس هاربور.

وقال وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز، ديفيد إليوت، في مؤتمر صحفي: "إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن"، لكنه أضاف "نحن نقترب أكثر فأكثر من الوفاة المحتومة".

وأشار "لا يمكننا أن نقول للأسر إلا جملة: "لا تعرضوا أنفسكم للخطر، لا تعرضوا الوكالات الموجودة لمساعدتكم في حالة الإنقاذ من الفيضانات للخطر".

فيما قالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان في المؤتمر الصحفي، إن بعض العائلات أُجبرت على إخلاء أماكنها في منتصف الليل مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار إلى مستويات خطيرة.

وأضافت بريجيكليان: "هذا شيء يشبه ما رأيناه منذ الستينيات". في أجزاء من الولاية التي تعرضت لموجة أشد، لافتة إلى أن "الحدث وقع مرة واحدة كل 50 عاما" في مناطق أخرى مثل منطقة هاوكيسبيري.

وأكدت أن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد المنازل أو البنية التحتية التي تأثرت، لكن "الضرر كان كبيرا".

من جانبه، عرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تقديم مساعدات مالية لمن أجبروا على النزوح عن منازلهم.

وقال لمحطة 2GB الإذاعية في سيدني يوم الاثنين "إنه وقت اختبار آخر لبلدنا".

#NSWRFS aviation crew continue to assist @NSWSES where required. This video was taken by one of our Air Observers on approach to Taree. For emergency assistance with flood and storm damage call the #NSWSES on 132 500. If it's a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). pic.twitter.com/lKu4YlV6To