غدا.. تربية عين شمس تعقد ورشة عمل حول الأخطاء اللغوية الشائعة

أعلن مركز الخدمات المجتمعية بكلية التربية جامعة عين شمس عن عقد ورشة عمل غدا الأربعاء، حول الأخطاء اللغوية والأسلوبية الشائعة.





الفئات المستهدفة من الورشة:

المعلمون والباحثون والمترجمون والمراجعون اللغويون والإعلاميون والصحفيون وخطباء المساجد والمحامون وغيرهم ممن يسعون إلى رفع كفاءتهم في الأداء اللغوي السليم في كتاباتهم ومراسلاتهم وأعمالهم.





المدرب:

أ.د. أحمد_فؤاد (الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة عين شمس)





مدة_الورشة: 3 ساعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM





كما أعلن مركز الخدمات المجتمعية كلية التربية جامعة عين شمس عن ورشة عمل التربية الإيجابية.





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الفئات المستهدفة من الورشة:

المعلمون- الباحثون - طلاب الماجستير والدكتوراه - الآباء - الأمهات - المهتمون بالشان التربوى والأسرى.





المدرب:

د_صابر فاروق (مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس)



