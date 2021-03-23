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تعليم

غدا.. تربية عين شمس تعقد ورشة عمل حول الأخطاء اللغوية الشائعة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:05 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن مركز الخدمات المجتمعية بكلية التربية جامعة عين شمس عن عقد ورشة عمل غدا الأربعاء، حول الأخطاء اللغوية والأسلوبية الشائعة.

الفئات المستهدفة من الورشة:
المعلمون والباحثون والمترجمون والمراجعون اللغويون والإعلاميون والصحفيون وخطباء المساجد والمحامون وغيرهم ممن يسعون إلى رفع كفاءتهم في الأداء اللغوي السليم في كتاباتهم ومراسلاتهم وأعمالهم.

المدرب:
أ.د. أحمد_فؤاد (الأستاذ  بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة عين شمس)

مدة_الورشة: 3 ساعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM

كما أعلن  مركز الخدمات المجتمعية  كلية التربية جامعة عين شمس عن ورشة عمل التربية الإيجابية.


الفئات المستهدفة من الورشة:
المعلمون- الباحثون - طلاب الماجستير والدكتوراه - الآباء - الأمهات - المهتمون بالشان التربوى والأسرى.

المدرب:
د_صابر فاروق (مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس)

مدة_الورشة: 3 ساعات أونلاين عبر تطبيق ZOOM
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