إبراهيم فايق يقدم بشرى سارة للأهلاوية قد تنهي القلق بشأن خط الهجوم

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة أحمد ياسر ريان فور انتهاء إعارته .





وقال "فايق"، في تصريحات ببرنامجه "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن موسيماني متمسك للغاية بعودة ريان لصفوف الفريق في أسرع وقت ممكن، ولن يتراجع عن موقفه.





وتابع فايق أحمد ياسر ريان يقدم مستوى مميزا مع فريق سيراميكا كليوباترا، ويسعى دائماََ للظهور بشكل جيد مع كل فريق تمت إعارته إليه.





وأضاف أن النادي الأهلي يحاول خلال الفترة الحالية حل أزمة خط الهجوم، وايجاد لاعب هداف يقضي على ظاهرة اليأس التي أصابت الجماهير.





وأكد أن أحمد ريان سيشكل مع محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن وبواليا خط هجوم شرس يرعب مدافعي العالم العربي بالكامل.



